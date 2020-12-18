Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden ülkeyi karıştıran karar: Koronavirüs aşısı olmayana ceza geliyor

Brezilya Yüksek Mahkemesi, aşı olmanın zorunluluk olması gerektiğini duyururken bunun zorla uygulanmaması gerektiğinin de altını çizdi. ABD, Hindistan ve Rusya ile birlikte koronavirüs salgınının merkez üslerinden biri haline gelen ve 184 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Brezilya'da Yüksek Mahkeme'nin aldığı karar kafaları karıştırdı.

"AŞI OLMAYANLAR BAZI YAPTIRIMLARLA KARŞILAŞABİLİR"

Bazı sosyal medya kullanıcıları aşı olmayanlara para cezası kesileceğine dair iddialarda bulunurken Yüksek Mahkeme Yargıcı Ricardo Lewandowski, "Aşı olmayanlar bazı yaptırımlarla karşılaşabilir. Örneğin bazı etkinliklere katılamayabilirler ya da bazı belirli yerlere ve lokasyonlara gidemeyebilirler" ifadesini kullandı.