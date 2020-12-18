Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden ülkeyi karıştıran karar: Koronavirüs aşısı olmayana ceza geliyor
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Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden ülkeyi karıştıran karar: Koronavirüs aşısı olmayana ceza geliyor

18.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:11

Koronavirüs salgının merkez üslerinden biri haline gelen Brezilya'da tartışma yaratan bir gelişme yaşandı. Brezilya Yüksek Mahkemesi, koronavirüs aşısı olmayanlara cezai uygulamalar yapılmasının önünü açtı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, aşı olmanın zorunluluk olması gerektiğini duyururken bunun zorla uygulanmaması gerektiğinin de altını çizdi. ABD, Hindistan ve Rusya ile birlikte koronavirüs salgınının merkez üslerinden biri haline gelen ve 184 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Brezilya'da Yüksek Mahkeme'nin aldığı karar kafaları karıştırdı.

"AŞI OLMAYANLAR BAZI YAPTIRIMLARLA KARŞILAŞABİLİR"

Bazı sosyal medya kullanıcıları aşı olmayanlara para cezası kesileceğine dair iddialarda bulunurken Yüksek Mahkeme Yargıcı Ricardo Lewandowski, "Aşı olmayanlar bazı yaptırımlarla karşılaşabilir. Örneğin bazı etkinliklere katılamayabilirler ya da bazı belirli yerlere ve lokasyonlara gidemeyebilirler" ifadesini kullandı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi'nden ülkeyi karıştıran karar: Koronavirüs aşısı olmayana ceza geliyor
Haber Yorumları (4)
DEMİŞ Kİ: Aşı olmayan, mezara girmesin mesela, pavyona, diskoya, gazinoya, bara karnavala festivale, partilere giremesin. Güzel olur. Zaten işim olmaz
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KORONADAN ÖLMEYEN AŞISINDAN ÖLECEK: Fakirleri öldürecekler Türkiyede aynısını yapacak göreceksi, iz
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VATANSEVER: Isteyen yapar isemiyen yapmaz Ne karisiyorsunuz be vatanlarin her isine aciz ac bunu niye öyle anlamamaktan geliyorsunuz ?
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