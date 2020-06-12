Brezilya'nın ünlü Copacabana sahilinde 'sembolik mezarlı' koronavirüs protestosu
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Brezilya'nın ünlü Copacabana sahilinde 'sembolik mezarlı' koronavirüs protestosu

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinin dünyaca ünlü sahili Copacabana'da koronavirüsten ölen 40 bini aşkın kişiye dikkat çekmek amacıyla üzerlerinde haç sembolü bulunan kumdan temsili mezarlar yapıldı.

12.06.2020 17:24 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:50

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinin dünyaca ünlü sahili Copacabana'da koronavirüsten ölen 40 bini aşkın kişiye dikkat çekmek amacıyla üzerlerinde haç sembolü bulunan kumdan temsili mezarlar yapıldı.View on euronews

Brezilya'nın ünlü Copacabana sahilinde 'sembolik mezarlı' koronavirüs protestosu
Kaynak: Euronews.com

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