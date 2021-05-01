Brezilya'nın Copacabana plajında ceset torbaları sıralandı
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Brezilya'nın Copacabana plajında ceset torbaları sıralandı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Dünya

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyada en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke Brezilya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 400 bini aştı. Bu tablo sonrası Rio'daki dünyaca ünlü Copacabana plajının kumlarında, protesto amacıyla boş ceset torbaları sıralandı.

Koronavirüs salgınında felaketi yaşayan Brazilya'da dünyaca ünlü Copacabana plajında ceset torbaları sıralandı. Sivil toplum kuruluşları, vaka ve ölümlerde artan rakamları, içi boş torbalarla protesto etti.

KUMDAN MEZAR KAZDILAR

Grup, salgında ölen 400 bini aşkın kişiyi sembolize eden 400 ceset torbasını kumsala dizdi. "Sorumlu kim" pankartıyla tepki gösterenprotestocular; kumlarda mezar kazdı. Boş torbalardan birini gömerek. Sembolik bir cenaze töreni de düzenlediler.

Brezilya'nın Copacabana plajında ceset torbaları sıralandı

BREZİLYA'DA ÖLÜ SAYISI 400 BİNİ GEÇTİ

Brezilya, koronavirüs salgınına karşı kötü sınav veren ülkelerin başında geliyor. Yaklaşık 214 milyon nüfuslu ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı 400 bini geçti. Brezilya, can kaybında 400 bini geçen ikinci ülke oldu.

Brezilya'nın Copacabana plajında ceset torbaları sıralandı

UZMANLAR TABLONUN DAHA KÖTÜLEŞMESİNDEN KORKUYOR

Uzmanlar, ülkede günlük koronavirüs ölümlerin yavaş aşılama ve gevşeyen sosyal kısıtlamalar nedeniyle birkaç ay boyunca yüksek kalabileceği konusunda uyarıyor. Dünya sağlık örgütü de sadece Brezilya değil tüm Güney Amerika'da vaka sayılarındaki dramatik artışa dikkat çekiyor.

Brezilya'nın Copacabana plajında ceset torbaları sıralandı

ÖLÜMLERDEN HÜKÜMET SORUMLU TUTULUYOR

Koronavirüs krizinin bu noktaya gelmesinden Devlet Başkanı Jair Messias Bolsonaro sorumlu tutuluyor. Devlet Başkanı Jair Messias Bolsonaro salgının başlangıcından bu yana geçen yaklaşık 13 ayda, koronavirüsü hafife almanın yanı sıra alınan önlemleri sabote etti. Uzun süre yeterli düzeyde aşı siparişi vermeyen Bolsonaro, Kovid-19 tedavisinde etkili olmayan klorokin içeren sıtma ilaçlarının kullanılmasını tavsiye etti. Salgına karşı yerel düzeyde önlem alarak, kapanma kararı veren vali ve belediye başkanlarına da tepki göstererek, bu bölgelere asker gönderme tehdidinde bulundu. Bolsonaro, koronavirüs ile mücadele için ayrılan kaynağın bir bölümünü zimmetine geçirmekle de suçlanıyor.

Brezilya'nın Copacabana plajında ceset torbaları sıralandı
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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