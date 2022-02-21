Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı 171'e yükseldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı 171'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Brezilya'da meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 171'e yükselirken, kayıp olan 120'den fazla kişi için kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Brezilya'da meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 171'e yükselirken, kayıp olan 120'den fazla kişi için kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinin dağlık bölgesindeki Petropolis şehrinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketi sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, can kaybının 171'e yükseldiğini ve 120 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıklarken, 900'den fazla insanın barınaklara yerleştirildiğini söyledi.

Arma kurtarma çalışmaları koordinatörü Roberto Amaral, "Bölgeye ağır makineler getirmek imkansız, karınca usulü yavaş yavaş çalışmak zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Rubens Bomtempo ise şehrin yeniden yapılandırılması için bölgenin boşaltılması gerektiğini söyledi.

Rio de Janeiro eyaleti sivil savunma ekipleri, şehirde 642 toprak kayması daha yaşandığını bildirmiş, felaketten en çok etkilenen 5 bölgenin yeniden inşası için 150 milyon real (39 milyon 970 bin dolar) bütçe ayrıldığı duyurmuştu. - RIO DE JANEIRO

Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı 171'e yükseldi

Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı 171'e yükseldi

Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı 171'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Arama Kurtarma, Brezilya, Rio, Sel, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title