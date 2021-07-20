Brezilya'da yemek taşıyan kurye domuz saldırısına uğradı

Brezilya'da yemek taşıyan motorlu kurye, yoldan geçen domuzun saldırısı sonucu yaralandı.

Brezilya'da yemek taşıyan motorlu kurye, yoldan geçen domuzun saldırısı sonucu yaralandı.

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine bağlı Franca kentinde dün yemek teslimatı için motoru ile yola çıkan kuryeye domuz saldırdı. 43 yaşındaki Willian de Souza Rodrigues isimli kurye, domuzun ısırması sonucu yaralandı. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntüler, Rodrigues'in domuzdan kaçmaya çalıştığı fakat daha sonra domuz tarafından yere düşürüldüğü görüldü.

Hastaneye kaldırılan Rodrigues'in kalçasından yaralandığı ve 14 dikiş atıldığı bildirildi. Yerel basında yer alan haberlerde, olay yerinde bulunan bir adamın domuzun sahibi olduğunu ve saldırı nedeni ile kaynaklanan tüm masrafları kendisinin karşılayacağına söz verdiği ifade edildi.

(Serkan Bayar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı