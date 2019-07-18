Brezilya'da sahte Ferrari ve Lamborghini üreten atölye kapatıldı
Brezilya'da sahte Ferrari ve Lamborghini ürettiği tespit edilen gizli bir atölye düzenlenen baskın sonrası kapatıldı.
Kıyafet, saat, mücevher gibi aksesuarların sahteleriyle karşılaşmak artık alışıldık bir durum ama Brezilya'da bir baba ve oğulun sahteciliğe yeni bir boyut kazandırdığı ortaya çıktı.
Brezilya'da sahte Ferrari ve Lamborghini ürettiği tespit edilen gizli bir atölye düzenlenen baskın sonrası kapatıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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