Gözü dönen polis, yemekten geç dönen meslektaşına silah çekti

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde polis, öğle yemeğinden beş dakika geç dönen meslektaşına sokak ortasında silah çekti.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Felipe do Nascimento adlı polis, koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetim yaptığı sırada öğle yemeğine giden meslektaşı Márcio Simão ile sokak ortasında tartıştı. Kavganın, yemek arasına çıkmak isteyen Felipe do Nascimento'nun öfkelenmesi üzerine çıktığı ifade edildi. Gecikmeye sinirlenen polis memuru Do Nascimento, silahını çekerek Márcio Simão'yu tehdit etti.

"MÜDÜRE SÖYLEYECEĞİM" DEDİ, SİLAHINI ÇEKTİ

Do Nascimento'nun gecikme nedeniyle Márcio Simão'yu müdürüne rapor edeceğini söylediği belirtildi. Polis müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nascimento ve Simão'nun görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı