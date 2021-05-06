Brezilya'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 25 kişi öldü
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Brezilya'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 25 kişi öldü

Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Brezilya'nın Rio de Janerio kentindeki bir metro istasyonunda uyuşturucu çetesi ile polis arasında çıkan çatışmada 1'i polis 25 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya basınında çıkan habere göre, ülkenin Rio de Janeiro şehrinin kuzeyinde "favela" olarak adlandırılan gecekondu mahallesi Jacarezinho'da, 200 polisin katılımıyla uyuşturucu kaçakçısı gruplara karşı operasyon düzenlendi.

Operasyonda çıkan çatışmada başından vurulan polis memuru Andre Frias ile 24 şüpheli hayatını kaybetti.

2 YOLCU YARALANDI

Çatışmanın olduğu bölgenin yakınındaki metroya isabet eden kurşunlar nedeniyle 2 yolcu yaralandı. Mahalle sakinleri, bölgede patlama sesleri duyduklarını belirtti.

ÇETE ÇOCUKLARI SİLAH ALTINA ALMIŞ

Jacarezinho'yu kontrol eden yasa dışı çetenin, suç eylemleri gerçekleştirmek için çocukları silah altına aldığı bilgisi paylaşıldı.

Brezilya'da silahlı çatışmaları takip eden Fogo Cruzado'ya göre, bu operasyondaki can kaybı, 2016'dan bu yana bir polis operasyonunda görülen en yüksek sayı oldu.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, geçen yıl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemi boyunca gecekondu mahallelerine operasyon düzenlenmesini askıya almış ancak "kesinlikle istisnai durumlarda" operasyon düzenlenmesine izin vermişti.

Brezilya'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 25 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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