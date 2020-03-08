Brezilya'da heyelanda ölenlerin sayısı 40'a yükseldi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Brezilya'da heyelanda ölenlerin sayısı 40'a yükseldi - Haberler
Sao Paulo, Brezilya, 3. Sayfa

Brezilya'da heyelanda ölenlerin sayısı 40'a yükseldi

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi, en az 41 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

08.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:01
Brezilya'da heyelanda ölenlerin sayısı 40'a yükseldi

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi, en az 41 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.


Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açtı. Heyelan nedeniyle onlarca ev çamur altında kalırken, binlerce kişi ise tahliye edildi.


Sao Paolo eyaletinin özellikle kıyı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu Guaruja, Sao Vicente ve Santos kentlerinde Salı günü meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi. Yerel kaynaklar 41 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.


Arama kurtarma çalışmalarına katılan Brezilya ordusunun, Guaruja'da en az 250 aileye yiyecek ve giyecek yardımında bulunduğu belirtildi.


Yağışlar son günlerde şiddetini azaltırken, yetkililer yeni toprak kayması olabileceği konusunda halkı uyardı. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haberler
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Haberler
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haberler
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Haberler
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor Haberler
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haberler
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak James Jeffrey Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Sadi Konuk Levent Can Demet Akalın Nilperi Şahinkaya
Spor Okan Buruk Berkay Şahin Burak Yılmaz Bülent Uygun Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Kadın Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Brezilya'da heyelanda ölenlerin sayısı 40'a yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 12:43:51. #1.15#