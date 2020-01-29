Brezilya'da aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 64'e çıktı
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Brezilya'da aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 64'e çıktı

Brezilya'nın güneydoğusunda geçen haftadan bu yana devam eden aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 64'e çıktı.

29.01.2020 20:17 | Son Güncelleme: 29.01.2020 20:17
Brezilya'da aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 64'e çıktı

'nın güneydoğusunda geçen haftadan bu yana devam eden aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 64'e çıktı.


Brezilyalı yetkililer, aşırı yağışların , Espirito Santo ve Rio de Janeiro eyaletlerinde yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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