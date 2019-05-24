Brexit'e karşıydı, Brexit için geldi, Brexit sonu oldu: İngiltere Başbakanı May görevi bırakıyor

"Ekonomik savların açık olduğunu düşünüyorum. 500 milyon nüfuslu ticaret bloğunun bir parçası olmanın bizim için önemli olduğunu düşünüyorum. Bence meselelerden biri, bir çok insanın İngiltere AB üyesi olduğu için İngiltere'ye yatırım yapmış olması."

Bu sözler Brexit referandumundan bir ay önce İngiltere'nin AB'de kalması için kampanya yürüten dönemin İçişleri Bakanı Theresa May'a ait. Ancak 23 Haziran 2016'da gerçekleşen AB referandumunda yüzde 52 oyla Birlik'ten ayrılma sonucu çıkması ona İngiltere başbakanlığının kapısını açtı. Başbakan David Cameron'ın istifa etmesiyle May için zorlu süreç başladı. Euronews.com'da Görüntüle