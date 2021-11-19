"Bremen Mızıkacıları" Kapaklı'da sahnelendi - Haberler
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"Bremen Mızıkacıları" Kapaklı'da sahnelendi

AA / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Kapaklı ilçesinde "Bremen Mızıkacıları" isimli tiyatro oyunu çocukların beğenisine sunuldu.

Kapaklı ilçesinde "Bremen Mızıkacıları" isimli tiyatro oyunu çocukların beğenisine sunuldu.

Kapaklı Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde 3 seans sahnelenen oyun, beğeni topladı.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, oyunun ardından yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bundan sonra da benzer etkinliklerinin devam edeceğini belirten Çetin, kültür sanat konusundaki çalışmalara büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Çetin ardından tiyatro oyuncularına çiçek takdim etti.

Bremen Mızıkacıları Kapaklı'da sahnelendi

Bremen Mızıkacıları Kapaklı'da sahnelendi

Bremen Mızıkacıları Kapaklı'da sahnelendi

Bremen Mızıkacıları Kapaklı'da sahnelendi

AA / Uğur Arslan - Son Dakika Haberleri

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