Breaking Bad devam filmi El Camino'nun fragmanı yayımlandı! Walter White yaşıyor mu?

26.09.2019 10:58

El Camino: A Breaking Bad Movie yeni fragmanı yayımlandı. Jesse Pinkman'ın ön planda olacağı filmde, Walter White yer alacak mı merak konusu oldu. Yayımlanan fragmanda Aaron Paul'un canlandırdığı Pinkman ekrana geliyor. Peki, Netflix Breaking Bad filmine sansür uyguladı mı?

Kimya öğretmeni Walter White'nin ailesi için girdiği uyuşturucu işine, Jesse Pinkman'ı da dahil etmesiyle gelişen olayların ele alındığı Breaking Bad dizisi 5 sezon boyunca yayımlandı. En sevilen dizi seçilen Breaking Bad'in devamı niteliğinde film çekimlerine başlandı. El Camino: A Breaking Bad Movie adındaki devam filminin yeni fragmanı yayımlandı.

WALTER WHİTE FİLMDE YER ALACAK MI?

Yönetmen koltuğunda Vince Gilligan oturduğu El Camino: A Breaking Bad Movie projesinin uzun fragmanı ilk olarak pazar gecesi Emmy Töreni'nde yayınlanmıştı. Fragman 24 Eylül'de Netflix'te de takipçileriyle paylaşıldı. White'ın hiçbir sahnede görünmemesi Bryan Cranston'ın filmde yer almayacağını düşürse de bu konuda henüz net bir açıklama bulunmuyor. Heyecanla beklenen El Camino 11 Ekim Cuma günü gösterimde olacak.

Matt Jones'un canlandırdığı Badger karakteri yayımlanan fragmanda izleyenlerin karşısına çıkıyor.Walter White'ın, Pinkman'ın halüsinasyonu şeklinde filmde belirmesi bekleniyor. Ayrıca Mike Ehrmantraut karakterini canlandıran Jonathan Banks de yeni filmde rol aldığını doğruladı.

NETFLİX'TEN BREAKİNG BAD FİLMİNE SANSÜR UYGULAMASI

Breaking Bad filminin yayımlanan fragmanında, bir sahnede sigaranın görüntülerden silinmesi, Netflix'in RTÜK denetimine girdikten sonra sansür uyguladığını düşündürdü. Konuyla ilgili açıklama yapan Netflix Türkiye, ''Tanıtım amaçlı fragmanların hassas olabilecek görüntüler içermesi durumunda, pek çok ülkede ilgili fragmanlar üzerinde ufak değişiklikler gerçekleştirebiliyoruz. Bunun amacı, söz konusu içeriği izlemeyi seçmediği halde ailesiyle birlikte Netflix'e gelecek yapımları gözden geçiren üyelerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak ve onların hassasiyetine saygı göstermek. Ancak bu yalnızca tanıtım amaçlı çalışmalarımızda başvurduğumuz bir yöntem. Üyelerimiz söz konusu içeriği 11 Ekim 2019 itibaren herhangi bir kesinti veya değişiklik olmaksızın izleyebilecek.'' ifadelerini kullandı.