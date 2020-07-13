Brawlhalla Mobil Çıkış Tarihi Açıklandı!
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Brawlhalla Mobil Çıkış Tarihi Açıklandı!

Yayıncı Ubisoft ve geliştirici Blue Mammoth Games, platform dövüş oyunu Brawlhalla mobil çıkış tarihi açıkladı.

Brawlhalla Mobil Çıkış Tarihi Açıklandı!
13.07.2020 18:45 | Son Güncelleme: 13.07.2020 19:41

Yayıncı Ubisoft ve geliştirici Blue Mammoth Games, platform dövüş oyunu Brawlhalla mobil çıkış tarihi açıkladı. Gerçekleştirilen duyuru ile birlikte popüler dövüş oyununun çıkış tarihi belli oldu. Blue Mammoth Games'in dövüş oyunu ile ilgili detaylar haberimizde.

Brawlhalla Mobil Çıkış Tarihi Duyuruldu!

Brawhalla, geçtiğimiz yıllarda PC, PlayStation 4, Nintendo Switch ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Söz konusu oyun, kısa sürede dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip oldu. Ücretsiz olarak sunulan popüler oyun, 40 milyonu aşkın oyuncu sayısına ulaştı. PC, PlayStation 4, Nintendo Switch ve Xbox One platformlarında büyük bir başarıya imza atan Blue Mammoth Games, bu başarıyı mobil platformlara taşımayı hedefliyor. Ubisoft ve Blue Mammoth Games, söz konusu oyunu Android ve iOS platformlarına geleceğini duyurdu.

Blue Mammoth Games tarafından geliştirilen popüler dövüş oyunu, mobil platformda kişiselleştirilebilir kontrolleri destekleyecek. Bu sayede oyuncular, istediği şekilde kontrolleri kişiselleştirebilecek. Oyun, sahip olduğu cross-play desteği sayesinde platformlar arası oynanabilirliğe olanak sağlayacak. Brawlhalla, 6 Ağustos tarihinde Android ve iOS platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Popüler dövüş oyununun resmi web sitesi üzerinden ön kayıt yaptırabilirsiniz. Söz konusu oyunun duyuru fragmanını aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Blue Mammoth Games'in dövüş oyunu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Oyun hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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