Brawl Stars kapanıyor mu?

Brawl Stars kapanıyor mu? sorusunun ardından merak edilen srorulardan biri de Brawl Stars ne zaman kapanıyor? sorusu oldu. Clash of Clans, Clash Royale ve Boom Beach'in yapımcıları tarafından tasarlanan Supercell Brawl Stars hakkında merak edilen konuların cevaplarını sizler için derledik.

Son zamanlarda Brawl Stars kapanıyor mu?Brawl Stars ne zaman kapanacak?Brawl Stars neden kapanacak? soruları sorulmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

BRAWL STARS KAPANIYOR KAPANIYOR MU?

Sevilen oyunun 2021 yılında kapanacağı iddia edildi. Supercell, Brawl Stars'ın kapanması ile ilgili bir açıklama yapmış değil. Bu da, Brawl Stars'ın kapanması gibi bir durum olmadığını gösteriyor.

BRAWL STARS NEDİR?

En çok oynanan oyunlar arasında yer alan Brawl Stars, başlamadan önce bir karakter seçmeniz gerekir. Oyunda toplam 44 karakter yer almaktadır. Karakterlerin kendine has yetenekleri ve süper özelliği bulunduğu oyunda karakter türleri şu şekildedir: