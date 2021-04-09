Branda çekmek için kamyonun üzerine çıktı, akıma kapılıp yaralandı

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, branda çekmek için kamyonun üzerine çıkan Samet Kökbaş (32), yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu ağır yaralandı.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, branda çekmek için kamyonun üzerine çıkan Samet Kökbaş (32), yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, Beypazarı'na bağlı Bağözü Mahallesi'nde meydana geldi. Samet Kökbaş, kamyonuna branda çekmek için aracın üzerine çıktı. Brandayı çekerken başı yüksek gerilim hattına temas eden Kökbaş, akıma kapıldı. Durumu fark edenler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kökbaş, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Samet Kökbaş, buradaki tedavisinin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer DASDELEN