Brad Pitt'in sevgilisi olduğu söylenmişti: Böyle görüntülendi
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Brad Pitt'in sevgilisi olduğu söylenmişti: Böyle görüntülendi

01.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:31
Brad Pitt'in sevgilisi olduğu söylenmişti: Böyle görüntülendi

SOKAK ORTASINDA ATEŞLİ DAKİKALARLos Angeles'ta çıktıkları gezintide görüntülenen Alia Shawkat ile sevgilisi, önce birer kahve ve yiyecek bir şeyler satın aldı.

SOKAK ORTASINDA ATEŞLİ DAKİKALAR

Los Angeles'ta çıktıkları gezintide görüntülenen Alia Shawkat ile sevgilisi, önce birer kahve ve yiyecek bir şeyler satın aldı. Bir yandan onları yiyip içtiler sonra da sokak ortasında olmalarına aldırmadan uzun uzun, ateşli bir şekilde öpüştüler.

SEVGİLİSİNİN MASKESİNİ DÜZELTTİ

Sonra kendi maskesini düzelten Alia Shawkat, hemen ardından da sevgilisinin maskesini düzeltti. Sonra da iki sevgili neşeli bir sohbete dalarak yollarına devam etti.

BRAD PITT'İN SEVGİLİSİ OLDUĞU İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

Alia Shawkat, geçen yılın önemli bir bölümünde Brad Pitt ile ilişkisi olduğu iddialarıyla gündemdeydi. Arrested Development dizisinin yıldızı Alia Shawkat ile Brad Pitt, geçen yıl kimi zaman sergilerde kimi zaman da birlikte çıktıkları gezintilerde görüntülendiler.

AŞK DEĞİL YAKIN ARKADAŞLIK

Fakat sonra her ikisi de bunu yalanlayıp çok iyi arkadaş olduklarını belirtmişlerdi. Evleri de yakın olan Pitt ile Shawkat, birbirlerini ziyarete de gidiyorlardı.

BABASI IRAK GÖÇMENİ 1978'de ABD'ye göç eden aktör Abdul 'Tony' Shawkat ile yapımcı Dina Burke'un kızı olan Alia Shawkat, 31 yaşında. Başta Arrested Development olmak üzere birçok yapımda rol alan Shawkat, aynı zamanda plastik sanatlarla da ilgileniyor.

Kaynak: Hürriyet

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