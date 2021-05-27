Brad Pitt ile Angelina Jolie arasındaki velayet davasında flaş karar!
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Brad Pitt ile Angelina Jolie arasındaki velayet davasında flaş karar!

Brad Pitt ile Angelina Jolie arasındaki velayet davasında flaş karar!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında beş yıldır süren velayet davası sona erdi. Dava, Brad Pitt'in lehine sonuçlandı. İşte mahkemenin kararı...

Angelina Jolie (45) ile Brad Pitt'in (57) velayet davasında karar verildi. 18 yaşından küçük beş çocuğun ortak velayetini talep eden Brad Pitt, davayı kazandı.

GEÇİCİ VELAYETİ İSTEMİYORDU...

Boşanma davasının başladığı 2016'dan bu yana velayet için mücadele eden ikili, bundan böyle çocuklarının velayetini eşit zamanlı olarak paylaşacak. Oysa Jolie, gecici velayet kararına göre şu anda kendisiyle yaşayan çocukları için esas velayet sahibinin kendisi olmasını talep etmişti.

Karar, Jolie'nin mahkeme jürisini, çocukları tanık olarak dinlemeyi reddetmesi nedeniyle eleştirmesi üzerine çıktı.

Angelina Jolie, Brad Pitt'le süren velayet davasında yer alan jüriyi eleştirdi. Oscar'lı oyuncu, mahkemede jürinin çocuklarının tanıklık etmesine izin vermeyişine tepki gösterdi.

YARGICI DEVRE DIŞI BIRAKMAYA ÇALIŞTI

Davaya bakan yargıcı dava dışı bırakmaya çalışan Jolie, pazartesi günü mahkemeye sunduğu dosyada, yargıcın, geçici bir karar vermeden önce çocukların güvenliği ve refahıyla ilgili olduğunu söylediği kanıtları dinlemeyi reddettiğini söyledi. Belgelerde, bu kanıtın ne olabileceği konusunda ayrıntılı bilgi yer almıyor.

Oyuncu ayrıca, yargıcın California mahkemeleri yasasının bir bölümünü "yeterince dikkate almadığını" söyleyerek, velayetin aile içi şiddet geçmişi olan bir kişiye verilmesinin çocuğun yüksek yararına zarar vereceğini belirtti. Ünlü oyuncunun, başvurusunda neyi kastettiği hakkında ayrıntı verilmedi, ancak avukatları mart ayında, ek bilgi içerdiği iddia edilen mühürlü bir belgeyi mahkemeye sundu.

BRAD PITT FBI SORUŞTURMASINDA AKLANDI

Jolie, Pitt'e 2016 yılında boşanma davası açmıştı. Dava, çocuklarıyla birlikte Fransa'dan Los Angeles'a uçtukları özel uçakta Pitt ile çocuklar arasında geçen tartışma sonrası gelmişti. Jolie, o dönem 15 yaşında olan en büyük çocukları Maddox'a eski eşinin şiddet uyguladığını öne sürmüştü. FBI soruşturmasına tabi tutulan Pitt, çocuğa şiddet suçundan aklanmıştı.

Jolie'nin iddiası, mahkeme jürisinin "çocukları dinlemeyi reddetmesi" üzerine kuruluydu. Ünlü oyuncu, jüri üyelerini; çocukların velayet konusunda deneyimlerini, ihtiyaçlarını ve isteklerini dikkate almamakla suçladı.

Jolie ve Pitt çiftinin 17 yaşında Pax, 16 yaşında Zahara ve 14 yaşında Shiloh ile 12 yaşında ikizleri Vivienne ve Knox adında çocukları bulunuyor. En büyük oğulları Maddox, 19 yaşında olduğu için velayet konusunun dışında kalıyor.

Pitt'in avukatları, Jolie'nin aksine mahkeme başkanını savunarak, yargıcın son altı ayda adil bir şekilde kapsamlı bir yargılama yürüttüğünü, uzmanlar ve duyarlı tanıkları dinledikten sonra geçici bir karara vardığını söyledi.

2019'DA BOŞANDILAR

Bir zamanlar Hollywood'un en gözde çifti olan Jolie ile Pitt ikilisi Nisan 2019'da boşandı. Ancak velayet ve finansal konuları içeren dava süreci devam ediyordu. Davanın velayet kısmı sona erdi. İkilinin finansal paylaşım konusunda uzlaşmaya varıp varmadığı bilinmiyor.

Brad Pitt ile Angelina Jolie arasındaki velayet davasında flaş karar!
Brad Pitt ile Angelina Jolie arasındaki velayet davasında flaş karar!
Brad Pitt ile Angelina Jolie arasındaki velayet davasında flaş karar!
Brad Pitt ile Angelina Jolie arasındaki velayet davasında flaş karar!

Kaynak: Snob Magazin

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