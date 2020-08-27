Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi Angelina Jolie ile boşanan 56 yaşındaki Brd Pitt, kendisinden 29 yaş küçük olan 27 yaşındaki Alman model Nicole Poturalski ile görüntülendi. Pitt, yeni ilişkisi hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Ünlü aktör Brad Pitt, Fransa'nın Le Castellet Havaaalanı'nda Alman model Nicole Poturalski ile birlikte görüntülendi. 56 yaşındaki aktörün özel jetiyle ABD'den Fransa'nın Charles de Gaulle Havaalanı'na gittiği, oradan da küçük havaalanı Le Castellet'e geçtiği öğrenildi. ŞATODA KALDIKLARI İDDİA EDİLDİ Pitt'in, Los Angeles'tan Paris'e giderek Poturalski'yi alıp Fransa'nın güneyine gittiği öğrenildi. Ünlü aktörün, 2011 yılında eski eşi Angelina Jolie ile birlikte 67 milyon dolara satın aldığı Miraval Şatosu'nda kaldığı düşünülüyor. 'ÖPÜŞÜYORLARDI VE KADINA AŞIK GÖRÜNÜYORDU" OK! dergisine konuşan görgü tanıkları, ikilinin jete binerken 'aşık gençler' gibi göründüklerini söyledi. Tanıklardan biri, "Öpüşüyorlardı ve Brad kadına karşı çok ilgiliydi" dedi. Kaynak: Snob Magazin