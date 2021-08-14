Bozyazı'da trafodan çıkan yangında ağaçlar alev alev yandı

Bozyazı'da trafodan çıkan yangında ağaçlar alev alev yandı Mersin'in Bozyazı ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bozyazı'da trafodan çıkan yangında ağaçlar alev alev yandı

MERSİN - Mersin'in Bozyazı ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre Limoncular mahallesinde, yerleşim alanında bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Elektrik trafosundan kaynaklı olduğu öğrenilen yangın, erken müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrem Koca