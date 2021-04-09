Bozyazı'da Polis Haftası etkinlikleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bozyazı'da Polis Haftası etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bozyazı'da Polis Haftası etkinlikleri

Bozyazı İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Can Biricik ve bir grup emniyet personeli, Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Alp Eren Yılmaz'ı ziyaret etti.

Bozyazı İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Can Biricik ve bir grup emniyet personeli, Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Alp Eren Yılmaz'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutlayan Yılmaz, "Türk Polis Teşkilatı, toplumsal düzeninin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, suçların önlenmesi ve ülkenin huzur, güven ve istikrarının güvencesi için cansiperane çalışmaktadır. Fedakarca hizmet veren polis teşkilatımız, milletimizin kendisine olan güveni ve sevgisini arkasına alarak, takdir edilecek başarılar elde etmiştir. Polis teşkilatımız, huzur ve güvenliği sağlamak uğrunda canlarını tehlikeye atarak özveri ve cesaretle bu görevi yerine getirmektedir. Bu vesileyle canları pahasına bu güzel vatanımız için şehitlik mertebesine yükselen şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve gazilerimize sağlıklı yaşam dilerim" dedi.

Ziyarette, bayan polis memuru Nilgün Bahar, Kaymakam Yılmaz'a çiçek verdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Şenol Güneş Ümit Öztürk Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bozyazı'da Polis Haftası etkinlikleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 17:41:50. #1.14#
title