Bozüyük'te mevsimin ilk karı yağdı - Haberler
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Bozüyük'te mevsimin ilk karı yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bozüyük'te mevsimin ilk karı yağdı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düşerken, ilçeye bağlı yüksek rakımlı köylerde yağan mevsimin ilk karı özellikle çocuklar tarafından sevinçle karşılandı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düşerken, ilçeye bağlı yüksek rakımlı köylerde yağan mevsimin ilk karı özellikle çocuklar tarafından sevinçle karşılandı.

İlçede uzun zamandır hasretle beklenen kar yağışı ilçenin yüksek rakımlı olan Erikli, Camiliyayla, Çamyayla, Metristepe, Hamidiye, Dombayçayır köylerine yağdı. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte ilçenin yüksek rakımlı bölgelerinde yaşanan kar yağışı köy halkı tarafından sevinçle karşılandı. Kar yağışının az olmasına rağmen mevsimin ilk karı olması sebebiyle yağış çiftçinin de yüzünü güldürdü. - BİLECİK

Bozüyük'te mevsimin ilk karı yağdı

Bozüyük'te mevsimin ilk karı yağdı

Bozüyük'te mevsimin ilk karı yağdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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