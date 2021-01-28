Bozüyük'te kuvvetli rüzgar etkili oldu
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Bozüyük'te kuvvetli rüzgar etkili oldu

28.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:52
Bozüyük'te kuvvetli rüzgar etkili oldu

Bozüyük'te etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Bozüyük'te etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede kuvvetli rüzgardan dolayı Kovalıca Mahallesinde bulunan Kumral Abdal Türbesi'nin bahçesindeki çam ağacı devrildi.

Zarar gören türbe korkulukları Bozüyük Belediyesi Fen İşleri ekiplerince onarıldı.

İlçedeki bazı binaların çatı kısmında hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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