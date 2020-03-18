Bozüyük'te ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu. İlçeye bağlı Dombaçayır köyünde Berkay Ç'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bozüyük ve Dodurga belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatte alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı. Ahırın kullanılamaz hale gelmesine ve içindeki 10 büyükbaş hayvanın telef olmasına yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Kaynak: AA