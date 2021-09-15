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Bozüyük halkı yeni hastane için gün sayıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Bozüyük halkı yeni hastane için gün sayıyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki vatandaşlar yeni Devlet Hastanesinin açılışı için gün sayıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki vatandaşlar yeni Devlet Hastanesinin açılışı için gün sayıyor. Uzun yıllardır tedavi olabilmek için iki ayrı mahallede bulunan hastaneler arasında mekik dokuyan vatandaşların çilesi nihayet sona eriyor.

Ekim ayı ortalarında açılması hedeflenen yeni hastanenin iç tefrişatına başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen malzemeler tırlarla gelmeye devam ediyor. İç tefrişatı hızlı bir şekilde devam eden hastanenin son teknolojiye sahip yeni cihazlarla donatıldığı öğrenildi.

Vatandaşlar yıllardır çektikleri onca sıkıntıların ardından hastanenin tek çatı altında toplanacak olmasından dolayı büyük sevinç yaşıyorlar. İlçe halkı bu büyük hizmetin ilçeye kazandırılmasında çok büyük emekleri olan geçmiş dönem Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ve Sağlık Bakan yardımcısı Halil Eldemir'e teşekkür ettiler. Kendilerinin Bozüyük ilçesi için bir şans olduklarını ve son teknolojiyle donatılmış yeni Devlet Hastanesinin ilçeye kazandırılmasındaki gayret ve çabalarından dolayı teşekkür ettiler. - BİLECİK

Bozüyük halkı yeni hastane için gün sayıyor

Bozüyük halkı yeni hastane için gün sayıyor

Bozüyük halkı yeni hastane için gün sayıyor

Bozüyük halkı yeni hastane için gün sayıyor

Bozüyük halkı yeni hastane için gün sayıyor

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Haber: Bozüyük halkı yeni hastane için gün sayıyor - Haberler
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