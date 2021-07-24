Boztepe'ye ulaşımda eşsiz manzara sunan teleferik bayram tatilinde yoğun ilgi gördü
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Boztepe'ye ulaşımda eşsiz manzara sunan teleferik bayram tatilinde yoğun ilgi gördü

Boztepe'ye ulaşımda eşsiz manzara sunan teleferik bayram tatilinde yoğun ilgi gördü
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu'nun gözde turizm merkezlerinden Boztepe'ye ulaşımı sağlayan teleferik, Kurban Bayramı tatilinde 33 bin kişi tarafından kullanıldı.

Ordu'nun gözde turizm merkezlerinden Boztepe'ye ulaşımı sağlayan teleferik, Kurban Bayramı tatilinde 33 bin kişi tarafından kullanıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu'yu kuş bakışı seyretmek isteyen on binlerce yerli ve yabancı turist, bayram boyunca kentin önemli turistik mekanları arasında yer alan Boztepe'ye akın etti.

Kentin seyir terası, 530 metre yükseklikteki Boztepe'ye çıkmak için teleferiği tercih edenler, istasyon önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Eşsiz manzara eşliğinde Boztepe'ye 10 dakikada ulaşım sağlayan teleferik hattını, bayram tatili süresince şu ana kadar yaklaşık 33 bin kişi kullandı.

Bu arada Ordu Büyükşehir Belediyesinin özgün projeleri arasında yer alan ve görünüşü itibarıyla dikkati çeken Ters Evi de bayram süresince 9 bin 800 kişinin ziyaret ettiği kaydedildi.

Boztepe'ye ulaşımda eşsiz manzara sunan teleferik bayram tatilinde yoğun ilgi gördü
Boztepe'ye ulaşımda eşsiz manzara sunan teleferik bayram tatilinde yoğun ilgi gördü
Boztepe'ye ulaşımda eşsiz manzara sunan teleferik bayram tatilinde yoğun ilgi gördü
Boztepe'ye ulaşımda eşsiz manzara sunan teleferik bayram tatilinde yoğun ilgi gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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