Bozok Üniversitesi Rektörü Karada, gazetecilerle bir araya geldi

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Akademik anlamda araştırma ve geliştirmede diğer üniversitelerden hep bir adım önde olmak için çalışacaklarını söyledi.

Yaklaşık bir ay önce Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversite konuk evinde Yozgat'ta görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Karadağ, çalışma yol haritasını belirlediklerini ifade ederek, "Üniversite yönetmek farklı bir yöntem, üslup gerektirir. Benim dünyamda ötekileştirme, farklı bir kalıba sokma olmayacak. Bizim amacımız bize verilen görev ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmektir. Üniversite yönetiminin diğer devlet kuruluşlardan farklı olması gerektiğini düşünüyorum. Salt bürokratik kafayla üniversiteyi yönetmeyeceğiz. Üniversitelerin başarısını akademik çalışmalar gösterir. Akademik anlamda araştırma ve geliştirmede diğer üniversitelerden hep bir adım önde olmak için çalışacağız. Ortak akılla üniversitemizi yöneteceğiz ve üniversitemizi marka üniversite yapmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Bozok Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin eski binasının, bir bölümünde poliklinik açıldığını ve bir doktorun görev yapacağını dile getiren Karadağ, "Halkımıza sağlık konusunda en iyi hizmeti vermek istiyoruz. Yozgat'ta diş hekimliği fakültesi açıldığında eski hastane binamızı diş hekimliği fakültesi olarak kullanacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA