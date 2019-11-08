Bozkurt'tan Çalışkan'a hayırlı olsun ziyareti

08.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:51

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, , İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevinden sonra Baksan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü olarak atanan Ahmet Engin Çalışkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Okul Müdürü Ahmet Engin Çalışkan, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un ziyaretinde dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ziyaret İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt günün anısına Ahmet Engin Çalışkan'a flografi tekniği ile yapılmış Allah yazılı lale motifli tablo hediye etmesi ile tamamlandı.

Baksan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü çalışmaları kapsamında; çıraklık, ustalık, kalfalık ve usta öğreticilik belgesi, 2019 yılında yapılan yeni düzenleme ile birlikte çıraklara meslek lisesi diploması verilmeye başlanılacak. Aynı zamanda çırakların sigortaları kurum tarafından yapılırken çırak çalıştıran iş yerlerinde asgari ücretin üçte biri bakanlık tarafından karşılanıyor.

Kaynak: Bültenler