Bozkurt'ta ulaşımın kesildiği mahalleye su ve gıda böyle ulaştırıldı
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Bozkurt'ta ulaşımın kesildiği mahalleye su ve gıda böyle ulaştırıldı

Bozkurt'ta ulaşımın kesildiği mahalleye su ve gıda böyle ulaştırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel suları sebebi ile ulaşımın kesildiği mahallede evlerini terk etmek istemeyen vatandaşlara, gıda ve temizlik malzemeleri derenin iki ucuna ip gerdirilerek ulaştırıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel suları sebebi ile ulaşımın kesildiği mahallede evlerini terk etmek istemeyen vatandaşlara, gıda ve temizlik malzemeleri derenin iki ucuna ip gerdirilerek ulaştırıldı.

Sel sularının vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Ekipler bir yandan arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da selzedelerin yaralarını sarıyor. Sel sebebi ile köprülerin yıkılması ile ulaşımın kesildiği Bozkurt ilçesinin batı kısmında bulunan Yılmaz Mahallesi'nde yaşayan ve besledikleri büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını bırakmaya vatandaşlara gıda ulaştırabilmek için AFAD ekipleri seferber oldu.

Ekipler, derenin iki kıyısı arasına ip gerdirerek, ulaşımın kesildiği mahalleye su, gıda ve temizlik malzemeleri ulaştırdı. Derenin karşı tarafına geçirilen malzemeler daha sonra evlerini terk etmek istemeyen vatandaşlara dağıtıldı. - KASTAMONU

Bozkurt'ta ulaşımın kesildiği mahalleye su ve gıda böyle ulaştırıldı
Bozkurt'ta ulaşımın kesildiği mahalleye su ve gıda böyle ulaştırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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