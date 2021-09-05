Bozkurt'ta selin geliş anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin geliş anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin geliş anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan felaketin izleri silinmeye çalışılırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bozkurt ilçesine yaklaşık 13 kilometre mesafedeki Koşmapınar köyü Gürpınar Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen görüntüler, selin Bozkurt'ta ulaşmadan ve felakete dönüşmeden önceki anlarını yansıtıyor.

Görüntülerde, selin önüne kattığı kütükleri sürüklediği ve birçok ağacı devirdiği görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor