Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına el konuldu

Tarihin en büyük doğal afetlerinden birini yaşayan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö.'nün mal varlığına el konuldu.

Kastamonu, aşırı yağış nedeniyle tarihin en büyük doğa olaylarından birine tanık oldu. Selden birçok ilçe nasibini alırken, Bozkurt ilçesinde büyük bir yıkım yaşandı. İlçede yer alan Ezine Çayı'nın taşması sonucu birçok bina ve iş yeri sular altında kalırken, birçok vatandaş da hayatını kaybetti.

TAMAMEN ZEMİNLE BİRLEŞTİ

8 katlı Ölçer Apartmanı ise tamamen zeminle birleşti. Uzmanlar arama kurtarma çalışmalarını ilk günden bu yana sürdürüyordu. Çöken apartmandan 9 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, 11 kişiye de ulaşılmaya çalışılıyor.

MÜTEAHHİDİN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Bugün apartmanın müteahhidi Mehmet Ö. hakkında savcılıktan da yeni karar çıktı. Müteahhid Mehmet Ö.'nün mal varlığına, savcılık tedbir kararı koydurdu. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce de Mehmet Ö. hakkında gözaltı kararı vermişti.

APARTMANI 3 YIL ÖNCE YAPTI

Mehmet Ö.'nün, Ezine Çayı'nın hemen kenarındaki 32 daireden oluşan apartmanı 3 yıl önce yaptığı öğrenildi. Mehmet Ö.'nün yine yıkılan Ölçer Apartmanı'nın yanında 10 yıl önce inşa ettiği 10 katlı Rüya Apartmanı ise selde hasar görmedi. Ayrıca çay kenarında yapımı süren 8 katlı apartmanın müteahhidinin de Mehmet Ö. olduğu iddia edildi. Bozkurt ilçesinde Sınarcık Mahallesi'nde ofisi bulunan Mehmet Ö.'nün, Ezine Çayı kenarında başka bir apartmanın teras katında oturduğu, selin ardından ailesiyle birlikte ilçeden ayrıldığı öğrenildi.