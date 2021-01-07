Bozkurt Eğitime Destek Derneğinden 80 öğrenciye burs
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Bozkurt Eğitime Destek Derneğinden 80 öğrenciye burs

07.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:34
Bozkurt Eğitime Destek Derneğinden 80 öğrenciye burs

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde faaliyet gösteren Bozkurt Eğitime Destek Derneği, 2020-2021 döneminde 80 üniversite öğrencisine burs imkanı sağladıklarını açıkladı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde faaliyet gösteren Bozkurt Eğitime Destek Derneği, 2020-2021 döneminde 80 üniversite öğrencisine burs imkanı sağladıklarını açıkladı.

Dernek başkanı Burak Karakaş, AA muhabirine, öğrencilerin öğrenim durumlarına göre 400, 500 ve 600 lira olmak üzere burslarının hesaplarına yatırdıklarını söyledi.

Tüm öğrencilere sınavlarında başarı dileyen Karakaş, "Burs hakkı kazanan 80 Bozkurtlu üniversite öğrencisine ikinci dönem okulların açılması halinde her ay düzenli olarak bursları yatırılacak. Öğrencilerimize burs vererek eğitime katkıda bulunan hemşehrilerimize ve süreçte emeği geçen burs komitesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz

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