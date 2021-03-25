Bozkır'dan "İyilik Konutları Projesi"ne destek

Bozkır Müftülüğü ve bazı sivil toplum kuruluşları, savaş mağduru Suriyeli ailelere yönelik başlatılan "İyilik Konutları Projesi"ne destek vermeye devam ediyor.

Bozkır Müftülüğü ve bazı sivil toplum kuruluşları, savaş mağduru Suriyeli ailelere yönelik başlatılan "İyilik Konutları Projesi"ne destek vermeye devam ediyor.

Bozkır Müftüsü Seyit Böğet, toplanan 85 konutluk 510 bin liranın konutların yapımı için teslim edildiğini belirtti.

Sivil toplum kuruluşlarıyla yaklaşık 1 ay önce 30 konut hedefiyle, projeye destek için kampanyayı başlattıklarını söyleyen Böğet, "Kampanya, personelimiz, din görevlilerimiz ve hayırseverlerimiz tarafından çok büyük ilgi gördü. 1 ay gibi kısa bir sürede 85 konut bedeli 510 bin lira bağış topladık. Elhamdülillah, hedefimizin 2 katından fazla bağış miktarına ulaşmış olduk. Bozkırlı hayırseverlerimizin bazıları birden fazla konut bedeli bağışta bulunurken bazıları da aralarında parça parça topladıkları miktarlarla Suriyeli savaş mağduru ailelerimizi sıcak bir yuvaya kavuşturmak için çok gayret gösterdi." ifadelerini kullandı.

Böğet, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin