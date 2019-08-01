Bozkır'da çiftçilere mühendislik hizmeti

Bozkır Ziraat Odası, ilçedeki çiftçilere ücretsiz zirai mühendislik hizmeti veriyor.

Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, yönetimin göreve geldiği günden itibaren çiftçilere hizmet vermeye çalıştığını söyledi.

İlçedeki kamu kurum ve kuruluşları ile irtibatlı her türlü desteklemeleri yakından takip ettiklerini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle organize hareket ederek, odamıza güncel desteklemelerden faydalanarak makine ekipmanı temini sağlayacağız. Bölgemiz çiftçilerine kazandırmaya çalıştığımız tarımsal girişimlerin yanı sıra odamızda görev yapan ziraat mühendisimiz, çiftçilerimize ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Çiftçilerimizin talepleri doğrultusunda ziraat mühendisimiz, çiftçilerimizin sorunlarını alanda incelemektedir. Çiftçilerimizin yaşadıkları tarımsal sorunların yerinde incelenmesi, hastalıkların tespiti ve yatırım önerileri konularında ziraat mühendisimize başvurarak ücretsiz hizmet alabilirler."

Kaynak: AA