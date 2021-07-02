Bozkır Aslanı Celaleddin yeni bölüm ne zaman? Bozkır Aslanı Celaleddin 7. bölüm bugün var mı? Bozkır Aslanı Celaleddin 8. fragmanı yayınlandı mı?

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BOZKIR ASLANI CELALEDDİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Celaleddin'in kendi planları doğrultusunda yaptığı hamlelerden ötürü sabrı taşan Sultan Alâeddin, nihai kararını vererek Uzlag Şah'ı veliaht ilan eder. Türkan Hatun istediği zafere ulaşmış gibi görünse de ufukta beliren Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştirir. Cengiz Han'ın Cuci komutanlığında bir süvari ordusunu Harzemşah ülkesine gönderdiği haberi üzerine Sultan Aleaddin, orduyu toplayarak başına geçer. Kutlu Bike'nin kardeşini Cengiz Han'dan kurtarabilmek için Tohto'yu ele geçirmeye çalışan Celaleddin ise ülkesini Moğol tehlikesine karşı koruyabilmek için farklı bir plan kurar. Cengiz Han'ın ordusu asıl maksatlarına ulaşmak için Harzemşah topraklarına girerken, iki ordu uzun yıllar sürecek kanlı savaşın ilk muharebesine girişir.

BOZKIR ASLANI CELALEDDİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Celaleddin'in kendi planları doğrultusunda yaptığı hamlelerden ötürü sabrı taşan Sultan Alâeddin, nihai kararını vererek Uzlag Şah'ı veliaht ilan eder. Türkan Hatun istediği zafere ulaşmış gibi görünse de ufukta beliren Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştirir. Cengiz Han'ın Cuci komutanlığında bir süvari ordusunu Harzemşah ülkesine gönderdiği haberi üzerine Sultan Aleaddin, orduyu toplayarak başına geçer. Kutlu Bike'nin kardeşini Cengiz Han'dan kurtarabilmek için Tohto'yu ele geçirmeye çalışan Celaleddin ise ülkesini Moğol tehlikesine karşı koruyabilmek için farklı bir plan kurar. Cengiz Han'ın ordusu asıl maksatlarına ulaşmak için Harzemşah topraklarına girerken, iki ordu uzun yıllar sürecek kanlı savaşın ilk muharebesine girişir.

BOZKIR ASLANI CELALEDDİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!