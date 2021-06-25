Bozkır Aslanı Celaleddin yeni bölüm ne zaman? Bozkır Aslanı Celaleddin 1. bölüm bugün var mı? Bozkır Aslanı Celaleddin 7. fragmanı yayınlandı mı?

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BOZKIR ASLANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şehzade Celaleddin, düğün gecesine Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın casusu olduğunu itiraf etmesi ile büyük bir şok yaşar. Kaderini Celaleddin'in ellerine teslim eden Kutlu Bike, büyük pişmanlık yaşarken, Celaleddin ise Cengiz Han'ın oyununu bozmak üzere harekete geçer. Celaleddin ve Kutlu Bike'nin düğününe düzenlediği hain saldırı boşa çıkan ve ifşa olan Behram yakalanarak sorguya alınır. Celaleddin'in kendisinden izinsiz saraydan ayrılarak Cengiz Han'a karşı hamle yapması Sultan Aleaddin'i sinirlendirir. Cengiz Han'ın planıyla adım adım başkenti sararken; Haşhaşiler açığa çıkmanın verdiği çaresizlikle yeni bir oyun kurar.

BOZKIR ASLANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mihricihan'ın planıyla zehirli bir yılanın hedefine konan Kutlu Bike'ye yapılan saldırı Celaleddin'i çileden çıkarır. Celaleddin, Türkan Hatun'un tüm itirazlarına rağmen Kutlu Bike ile evlenmekte kararlı olduğunu açıklar. Bu haber Behram tarafından sevinçle karşılanır. Haşhaşiler, Kutlu Bike vasıtasıyla Celaleddin'i ortadan kaldırmak ve Cengiz Han'ın saldırısı öncesinde ülkeyi iyice zayıflatmak için şeytani bir plan kurar. Sultan Aleaddin, Moğol tehlikesine karşı ülkesini korumak için yeni bir ittifak ararken, Türkan Hatun saraydaki nüfuzunu artırmak üzere hamleler yapar.

BOZKIR ASLANI CELALEDDİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!