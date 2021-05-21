Bozkır Arslanı Celaleddin Sultan Aladdin kimdir? Sultan Aladdin karakterini kim oynuyor?

ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celalettin'in karakterlerinden Sultan Aladdin izleyicileirn merak konusu oldu. Peki, Bozkır Arslanı Sultan Aladdin kimdir? Sultan Aladdin karakterini kim oynuyor? İşte Sultan Aladdin hakkında merak edilenler…

Bozkır Arslanı Celalettin izleyicilerin merak konusu oldu. Dizi hakkında detaylar merak edilirken Sultan Aladdin karakterini kim oynuyor ve Bozkır Arslanı Sultan Aladdin kimdir konuları merak edildi. Peki, Bozkır Arslanı Sultan Aladdin kimdir? Sultan Aladdin karakterini kim oynuyor?

BOZKIR ARSLANI SULTAN ALADDİN KİMDİR?

Bozkır Arslanı Celalettin dizisinde Sultan Aladdin rolünü Kaan Yalçın oynamaktadır.

KAAN YALÇIN KİMDİR?

Kaan Yalçın 20 Mayıs 1975 yılında Ankara'da dünyaya gelen Kaan Yalçın, ilk, orta ve lise eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü kazanmış ve mezun olmuştur. Yalçın, kamera karşısına ilk defa "Son Türbedar" adlı sinema filmiyle geçmiştir.

Kaan Yalçın Bugüne kadar "Leylan", "Arka Sıradakiler", "Yeter", "Arka Sokaklar", "Bu Şehir Arkandan Gelecek" ve "Beni Bırakma" gibi projelerde rol almıştır.

Kaan Yalçın ATV ekranlarında yeni başlayan tarihi dizi Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Alaeddin Muhammed karakterine hayat vermektedir.