Bozkır Arslanı Celaleddin Sultan Aladdin kimdir? Sultan Aladdin karakterini kim oynuyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Bozkır Arslanı Celaleddin Sultan Aladdin kimdir? Sultan Aladdin karakterini kim oynuyor?

Bozkır Arslanı Celaleddin Sultan Aladdin kimdir? Sultan Aladdin karakterini kim oynuyor?
Haberler.com - Haberler | Gündem

ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celalettin'in karakterlerinden Sultan Aladdin izleyicileirn merak konusu oldu. Peki, Bozkır Arslanı Sultan Aladdin kimdir? Sultan Aladdin karakterini kim oynuyor? İşte Sultan Aladdin hakkında merak edilenler…

Bozkır Arslanı Celalettin izleyicilerin merak konusu oldu. Dizi hakkında detaylar merak edilirken Sultan Aladdin karakterini kim oynuyor ve Bozkır Arslanı Sultan Aladdin kimdir konuları merak edildi. Peki, Bozkır Arslanı Sultan Aladdin kimdir? Sultan Aladdin karakterini kim oynuyor?

BOZKIR ARSLANI SULTAN ALADDİN KİMDİR?

Bozkır Arslanı Celalettin dizisinde Sultan Aladdin rolünü Kaan Yalçın oynamaktadır.

KAAN YALÇIN KİMDİR?

Kaan Yalçın 20 Mayıs 1975 yılında Ankara'da dünyaya gelen Kaan Yalçın, ilk, orta ve lise eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü kazanmış ve mezun olmuştur. Yalçın, kamera karşısına ilk defa "Son Türbedar" adlı sinema filmiyle geçmiştir.

Kaan Yalçın Bugüne kadar "Leylan", "Arka Sıradakiler", "Yeter", "Arka Sokaklar", "Bu Şehir Arkandan Gelecek" ve "Beni Bırakma" gibi projelerde rol almıştır.

Kaan Yalçın ATV ekranlarında yeni başlayan tarihi dizi Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Alaeddin Muhammed karakterine hayat vermektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Sarıgül Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu
Magazin Alişan Burak Sergen Bülent Ersoy Engin Akyürek
Spor Ozan Tufan Hakan Arslan Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bozkır Arslanı Celaleddin Sultan Aladdin kimdir? Sultan Aladdin karakterini kim oynuyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 18:49:24. #1.13#

title