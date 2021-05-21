Bozkır Arslanı Celaleddin Türkan Hatun kimdir? Türkan Hatun karakterini kim oynuyor?

ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in karakterlerinden Türkan Hatun izleyicileirn merak konusu oldu. Peki, Bozkır Arslanı Türkan Hatun kimdir? Türkan Hatun karakterini kim oynuyor? İşte Türkan Hatun hakkında merak edilenler…

Bozkır Arslanı Celaleddin izleyicilerin merak konusu oldu. Dizi hakkında detaylar merak edilirken Türkan Hatun karakterini kim oynuyor ve Bozkır Arslanı Türkan Hatun kimdir konuları merak edildi. Peki, Bozkır Arslanı Türkan Hatun kimdir? Türkan Hatun karakterini kim oynuyor?

BOZKIR ARSLANI TÜRKAN HATUN KİMDİR?

Bozkır Arslanı Celalettin dizisinde Türkan Hatun rolünü Gülenay Kalkan oynamaktadır.

GÜLENAY KALKAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Nisan 1959

Kaç yaşında: 62yaşında

Nereli: Ankara,

Ankara'da doğdu. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. Birçok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.

2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olmuştur. Mesleğini ve yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.