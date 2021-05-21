Bozkır Arslanı Celaleddin kimdir? Celaleddin karakterini kim oynuyor?

ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celalettin'in karakterlerinden Celaleddin izleyicileirn merak konusu oldu. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin kimdir? Celaleddin karakterini kim oynuyor? İşte Celaleddin hakkında merak edilenler…

Bozkır Arslanı Celalettin izleyicilerin merak konusu oldu. Dizi hakkında detaylar merak edilirken Celaleddin karakterini kim oynuyor ve Bozkır Arslanı Celaleddin kimdir konuları merak edildi. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin kimdir? Celaleddin karakterini kim oynuyor?

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN KİMDİR?

Bozkır Arslanı Celalettin dizisinde Celaleddin rolünü Emre Kıvılcım oynamaktadır.

EMRE KIVILCIM KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Eylül 1990

Kaç yaşında: 30yaşında

Nereli:Malatya, Türkiye

Boy: 1,82 m

2 Eylül 1990 Malatya doğumlu olan Emre Kıvılcım, on yaşına kadar memleketi olan Malatya'da yaşamış ve ardından yaşamını İstanbul'da sürdürmüştür. Aynı zamanda Kimya Mühendisi olan ünlü oyuncu, İş Güvenliği Uzmanlığı üzerine yüksek lisans yapmış ve oyunculuk ile ilgilenmeye başladıktan sonra mühendis olarak çalışmayı bırakmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde burslu olarak bir süre oyunculuk eğitimi almış ve ilk defa kamera önüne Kanal 7 ekranlarında yayınlanmış olan "Zeytinyağlı Yiyemem Aman" isimli Televizyon filmi ile beraber geçmiştir.

Emre Kıvılcım, dizilerde yer almaya ise "Elif" isimli dizi ile birlikte başlamış ve bu dizide Selim karakterine hayat vermiştir. Dizi yurt dışında büyük ilgi görmüş, özellikle Asya ve Latin Amerika'da reyting rekorları kırmıştır. Uluslararası tanınırlığı bu diziyle başlayan Emre Kıvılcım, Endonezya'da LC Waikiki'nin marka yüzü olmuştur.Bu dizinin ardından ise 2018 yılında FOX TV de yayınlanan "Adı Zehra" dizisinde yer almıştır.

2019 yılında Hakan Haksun'un yönettiği "Kim daha Mutlu" filminde "Kemal" karakterini canlandırmıştır.

2020 yılında Bozdağ Film tarafından yapılan "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filminde "Akıncı Sungur" karakterini canlandırmıştır.

2021 yılında Bozdağ Film imzalı, yönetmeliğini Metin Günay'ın yaptığı, tarih ve kurgu türündeki Türk ve Özbek ortaklı televizyon dizisi "Mendirman Celaleddin" dizisinde Celâleddin Harezmşah karakterini canlandırmaktadır.