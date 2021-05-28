Bozkır Arslanı Celaleddin Canlı izle! TRT1 Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm canlı izle! 28 Mayıs Bozkır Arslanı Celaleddin full HD Canlı izle!

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Bozkır Arslanı Celaleddin, 28 Mayıs 2021 tarihinde TRT1'de 2. bölümüyle ekrana geliyor. Ekranların sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin bugün TRT1'de 20.00'de yeni bölümü yayınlanacak. Bozkır Arslanı Celaleddin canlı izle, yeni bölüm canlı izle! Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm canlı izleme linki! Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümde neler olacak? Bozkır Arslanı Celaleddin son bölümde neler oldu? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi canlı izle! TRT1 Bozkır Arslanı Celaleddin izle! Bozkır Arslanı Celaleddin Canlı izle! 28 Mayıs Bozkır Arslanı Celaleddin full HD Canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 2. BÖLÜM ÖZETİ

"Buraya bir elçi geliyor; bir şehzade"

Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci bölümünde, Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, Celaleddin'in kurtardığı Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğu ortaya çıkacak. Celâlettin'in saraya Kutlu Bike ile dönmesi herkeste endişe yaratır. Bu durumun Cengiz Han'a açıkça savaş ilanı olduğunu düşünen ve Celaleddin'in emrine karşı gelerek elçilik kafilesine katılmasına sinirlenen Sultan Aleaddin, Celaleddin'in zindana atılmasını emreder. Tüm bu gelişmeler sarayda derin çatlaklar oluştururken, Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun komutanların kontrolü nedeniyle de karşı karşıya gelir. Cengiz Han'ın ajanı olan Kutlu Bike, ilk vazifesini yerine getirir. Kutlu Bike'nin hamlesi Türkan Hatun'u hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda bırakır.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!