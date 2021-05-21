Bozkır Arslanı Celaleddin Ayçiçek kimdir? Ayçiçek karakterini kim oynuyor?

ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in karakterlerinden Ayçiçek izleyicileirn merak konusu oldu. Peki, Bozkır Arslanı Ayçiçek kimdir? Ayçiçek karakterini kim oynuyor? İşte Ayçiçek hakkında merak edilenler…

Bozkır Arslanı Celaleddin izleyicilerin merak konusu oldu. Dizi hakkında detaylar merak edilirken Ayçiçek karakterini kim oynuyor ve Bozkır Arslanı Ayçiçek kimdir konuları merak edildi. Peki, Bozkır Arslanı Ayçiçek kimdir? Ayçiçek karakterini kim oynuyor?

BOZKIR ARSLANI AYÇİÇEK KİMDİR?

Bozkır Arslanı Celalettin dizisinde Ayçiçek rolünü Rano Shodiyeva oynamaktadır.

RANO SHODİYEVA KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Ağustos 1979

Kaç yaşında: 41 yaşında

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Özbek oyuncular da yer alıyor. 1979 yılında doğan Taşkentli oyuncu Rano Shodiyeva 2006 yapımlı Vatan filminde rol almıştır. Rano Shodiyeva evlidir ve üç çocuk sahibidir.