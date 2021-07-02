Bozkır Arslanı Celaleddin 7. bölüm fragmanı izle! Bozkır Arslanı Celaleddin son bölüm izle!

ATV ekranlarında yayımlanan ve bugün yayınlanacak 7. bölümü ile sezon finali yapacak olan dizi Bozkır Arslanı Celaleddin konusu nedir? Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları! Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin hikayesi ve tarihteki yeri nedir? sorularının yanıtları araştırılıyor. Peki, Bozkır Arslanı Celalledin kimdir?

Türk ve Özbek ortak yapımı olan televizyon dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin (Mendirman Celaleddin) Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizide Harzemşahların büyük komutanı Celaleddin Harzemşah'ın hikayesi ve Moğol komutanı Cengiz Han ile olan mücadelesi ele alınıyor. Bozkır Arslanı Celaleddin konusu nedir? Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin hikayesi ve tarihteki yeri!

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN KONUSU

İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük bir iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden "Bozkır Arslanı Celaleddin"in hikayesi...

İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük bir iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden "Bozkır Arslanı Celaleddin"in hikayesini anlatan dizinin yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ üstlendi.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN OYUNCULARI

Dizinin kadrosunda ayrıca Türkiye'den usta oyuncular Gülenay Kalkan, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir ve Kaan Yalçın da dikkat çeken rollerde yer alıyor.

Dizide Kutlu Bike rolünü, Özbekistan'ın en ünlü oyuncularından, Rusya'da da tanınan sinema ve dizi oyuncusu Yulduz Radjabova canlandıracak. 'Bozkır Arslanı Celaleddin'de Cengiz Han'ı oynayan usta Özbek oyuncu Jovahir Zakkrov ise performansıyla çok konuşulacak. Usta oyuncu Zakkrov, Özbekistan ve Rusya dizi ve filmlerde rol almış, jenerasyonunun en önemli aktörlerinden biri.