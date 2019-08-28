Bozdoğan: "Ekonomi, üreten kadınlarla kalkınır"

28.08.2019 16:04

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünlerinin yer aldığı sergiyi gezerken, "Üreten kadınlarımız toplumda aktif olursa, ülke ekonomisi kalkınır" dedi.



Başkan Bozdoğan ile Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru, Gülek Mahallesinde halk eğitim tarafından düzenlenen kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünlerinin yer aldığı sergi açılışına katıldı. Kadınların ilgi gösterdiği etkinlikle çok sayıda kadın hem ürettikleri ürünlerle hünerlerini sergiliyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Kurdele kesiminin ardından Bozdoğan, kadınlarla bir süre sohbet ederek, ürünleri yakında görme imkanı buldu. Bozdoğan, "Alın terinizi, emeklerinizi kurulacak kooperatiflerle mutlaka değerlendireceğiz. Üretimde kadınlarımız ne kadar aktif olursa, ne kadar daha fazla çalışırsa inanın ki bu ülkenin ekonomisi kalkınır. Evde kadınlarımızın ev hanımı bile olsa neler yaptığını çok iyi biliyorum. O yüzden sizin emeğiniz çok önemli, sizin alın teriniz çok önemli. Bugün çok büyük bir kooperatif çalışması yapılıyor ki Gülek'te ona katılacak ve Gülek'li kadınlarımızın özellikle katılmasını istediğim bir kooperatif" dedi.



Bozdoğan, sadece üretimle kalmayacaklarını, üretilen ürünlere katkı sağlayarak değindireceklerini dile getirerek, "Bir üzümü bile kuru üzüm haline getirmek, pekmez haline getirmek, sirke haline getirmek ve bunlar içinde belediye olarak elimden gelen tüm çabayı göstereceğim bundan emin olun. Yani elimden geldiğince hizmet konusunda da daha fazlasını aktaracağız" diye konuştu.



Ziyaretin sonunda Bozdoğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi kursiyerlere sertifika takdim etti. - MERSİN

Kaynak: İHA