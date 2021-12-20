Bozdağlar'da karla mücadele sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bozdağlar'da karla mücadele sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Seval Konuralp - Haberler | Güncel

Bozdağlar'da karla mücadele sürüyorİZMİR Kış mevsimi Ödemiş'in dağlık bölgelerinde etkisini gösterdi.

İZMİR (İHA) - Bozdağlar'da karla mücadele sürüyor

İZMİR Kış mevsimi Ödemiş'in dağlık bölgelerinde etkisini gösterdi. Bozdağlar ve Aydın dağları beyaza bürünürken, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için iş makineleri yoğun bir çalışma içerisine girdi.

Küçük Menderes havzasında Bozdağlar ve Aydın dağlarının beklediği kar yağışı hafta sonu etkisini gösterdi. 500 rakım ve üzerindeki mahalleler kardan nasibini alırken ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Bozdağlar ve Aydın dağları üzerindeki mahallelerde kar güzelliğinin günlük hayatı olumsuz etkilememesi için çalışma başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde başlatılan kış şartlarıyla mücadele kapsamında Bozdağ Mahallesi, Gölcük Yaylası, Subatan Yaylası, Artıcak, Horzum ve Çamyayla'nın bağlantı yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Olumsuz hava koşullarının beraberinde getirebileceği mağduriyetleri en aza indirmek üzere çalışmalarına devam eden Kriz Masası'na 0232 544 9097 numaralı telefondan 7 gün 24 saat yardım çağrıları iletilebiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleriyle koordineli şekilde çalışacak Kriz Masası, soğuk kış günlerinde sokakta kalan vatandaşlar için de göreve hazır olacak. Vatandaşlar, yardım çağrılarını belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden mesaj yoluyla da iletebilecek.

Bu arada, dağlık kesimlerdeki yolları kullanan sürücülerin kış lastiği ve zincir kullanımına mutlaka dikkat etmeleri gerektiği uyarısı yapılıyor.

Bozdağlar'da karla mücadele sürüyor

Bozdağlar'da karla mücadele sürüyor

Bozdağlar'da karla mücadele sürüyor

Görüntü İzmir Karaburun'dan! Evin duvarına çarpan kamyonetten onlarca sığınmacı çıktı

Görüntü İzmir Karaburun'dan! Evin duvarına çarpan kamyonetten onlarca sığınmacı çıktı

 Valilik 16-21 Aralık için İstanbul'u uyarmıştı! Peki beklenen kar gelecek mi, işte yanıtı

Valilik 16-21 Aralık için İstanbul'u uyarmıştı! Peki beklenen kar gelecek mi, işte yanıtı

 İzmir'de çok sayıda işçinin yaralandığı maden ocağı göçüğüyle ilgili inceleme başlatıldı

İzmir'de çok sayıda işçinin yaralandığı maden ocağı göçüğüyle ilgili inceleme başlatıldı

İhlas Haber Ajansı / Seval Konuralp - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title