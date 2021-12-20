İZMİR (İHA) - Bozdağlar'da karla mücadele sürüyor

İZMİR Kış mevsimi Ödemiş'in dağlık bölgelerinde etkisini gösterdi. Bozdağlar ve Aydın dağları beyaza bürünürken, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için iş makineleri yoğun bir çalışma içerisine girdi.

Küçük Menderes havzasında Bozdağlar ve Aydın dağlarının beklediği kar yağışı hafta sonu etkisini gösterdi. 500 rakım ve üzerindeki mahalleler kardan nasibini alırken ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Bozdağlar ve Aydın dağları üzerindeki mahallelerde kar güzelliğinin günlük hayatı olumsuz etkilememesi için çalışma başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde başlatılan kış şartlarıyla mücadele kapsamında Bozdağ Mahallesi, Gölcük Yaylası, Subatan Yaylası, Artıcak, Horzum ve Çamyayla'nın bağlantı yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Olumsuz hava koşullarının beraberinde getirebileceği mağduriyetleri en aza indirmek üzere çalışmalarına devam eden Kriz Masası'na 0232 544 9097 numaralı telefondan 7 gün 24 saat yardım çağrıları iletilebiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleriyle koordineli şekilde çalışacak Kriz Masası, soğuk kış günlerinde sokakta kalan vatandaşlar için de göreve hazır olacak. Vatandaşlar, yardım çağrılarını belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden mesaj yoluyla da iletebilecek.

Bu arada, dağlık kesimlerdeki yolları kullanan sürücülerin kış lastiği ve zincir kullanımına mutlaka dikkat etmeleri gerektiği uyarısı yapılıyor.