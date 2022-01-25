Bozcaada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi (2)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel
EK SEFER KARARI ALINDIGESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin ardından Geyikli-Bozcaada hattında; Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 21.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 22.00'de ek sefer yapılacağı belirtildi.
BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - EK SEFER KARARI ALINDI
GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin ardından Geyikli- Bozcaada hattında; Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 21.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 22.00'de ek sefer yapılacağı belirtildi.
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Son Dakika Haberleri