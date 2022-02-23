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Bozcaada seferlerine fırtına engeli

İhlas Haber Ajansı, Utku Yaşar Cüce - Güncel
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Bozcaada seferlerine fırtına engeli Çanakkale'de, Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (İHA) - Bozcaada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Yarın, Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 07: 00'de, Geyikli'den ise saat 08: 00'de seferler yapılacak olup, diğer planlı tüm seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bozcaada seferlerine fırtına engeli

Bozcaada seferlerine fırtına engeli

Bozcaada seferlerine fırtına engeli

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Güncel

Çanakkale, Bozcaada, Fırtına, Güncel, Haberler

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