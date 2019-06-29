Bozcaada'da ölümle sonuçlanan kavganın sebebi belli oldu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde önceki gece bir bar çıkışında Ramazan Öksüz, 4 kişi ile kavga etmiş; aldığı darbeler sonrası hayatını kaybetmişti. Öksüz'ün tartıştığı 4 kişinin bulundukları barın kapanma saatinde içki istedikleri, işletme görevlilerin de onay vermemesi sonrası tartışma çıktığı ve mekanda bulunan Ramazan Öksüz'ün de olaya karışması sonrası kavganın mekanın dışına kadar taştığı iddia edildi.

Olay önceki gece saat 03: 30 sularında yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Arka Deniz Mevkisinde bulunan bir barın kapanma saatinde 4 kişilik bir grup içki istedi. İşletme görevlilerin bu talebi onaylamaması sonrası tartışma çıktı. Bir süre sonra yaşanan tartışmaya mekanda bulunan 31 yaşındaki Ramazan Öksüz de katıldı. Tartışma bar çıkışına taşınarak bir anda kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada Öksüz'ün yüzünde ve vücudunda kırıklar oluştu. Olay yerinde kalbi duran Ramazan Öksüz, iç kanaması geçirdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Öksüz, hayata tutunamadı.

Öksüz'ün cesedi Bursa Adli Tıp'a gönderilirken, kavgaya karışan 4 kişi de gözaltına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA