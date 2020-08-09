Bozcaada'da 'Homeros Okuma Günleri' düzenlendi ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde bu yıl 19'uncusu düzenlenen 'Ozanın Günü ve Homeros Okuma' etkinliği gerçekleştirildi.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde bu yıl 19'uncusu düzenlenen 'Ozanın Günü ve Homeros Okuma' etkinliği gerçekleştirildi.

Salhane'de gerçekleştirilen 'Ozanın Günü ve Homeros Okuma Etkinliği'ne bu yıl koronavirüs nedeniyle şair davet edilmedi. Sosyal mesafeye dikkat edilen etkinliğe, Troya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ile Prof. Dr. Cevat Çapan internet üzerinden görüntülü olarak katıldı. Prof. Dr. Aslan, etkinlikte Troya eserlerinden bahsetti. Prof. Dr. Çapan ise Troya ile ilgili şiirlerinin okunduğu Melih Cevdet Anday ile Oktay Rıfat'ı şiirsel gelişimlerini bir 'bilgeleşme' süreci olarak betimledi. Ada'da yaşayan araştırmacı Bülent Akgezer de Homeros coğrafyasını anlattı. Etkinliği düzenleyen Prof. Dr. Haluk Şahin ise "Güzel ve farklı bir etkinlik oldu. Ancak bu yıl en önemli yanı etkinliğin yapılmış olmasıdır" dedi. Etkinlik, Homeros'un 1'inci ve 21'inci bölümlerinden parçaların okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: DHA