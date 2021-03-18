Boynundan yaralı halde hastane bahçesine bırakılan genç hayatını kaybetti
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Boynundan yaralı halde hastane bahçesine bırakılan genç hayatını kaybetti

18.03.2021 12:08 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:32
Boynundan yaralı halde hastane bahçesine bırakılan genç hayatını kaybetti

İzmir'de tabanca ile boynundan vurulmuş halde hastane bahçesine bırakılan Atakan İldem isimli genç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İzmir'de tabanca ile boynundan vurulmuş halde hastane bahçesine bırakılan Atakan İldem isimli genç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün sabah 05.30 sıralarında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler bir yaralı bırakarak uzaklaştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı, doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralandığı öğrenilen ve hastanede hayatını kaybeden kişinin Atakan İldem (26) olduğu belirlendi. İldem'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İldem'i vuran, hastane bahçesine bıraktıktan sonra kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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