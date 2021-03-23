Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler
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Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler

23.03.2021 10:38 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:16

Bursa'da boynundan çamaşır ipiyle binlerce yıllık surlara bağlanan yavru köpek, ölümden kurtarıldı. Sürekli havlaması ile dikkat çeken köpeği, zabıta ekipleri barınağa götürdü.

Bursa'nın İznik ilçesinde yavru köpek boynundan çamaşır ipiyle bağlayarak 10 metre yükseklikteki İznik surlarının kovuğunda ölüme terk edildi.

ZOR NEFES ALAN KÖPEĞİN BOYNUNDAKİ İP KESİLDİ

Köpeğin sürekli havlaması ve acı bir şekilde ağlaması vatandaşları harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, nefes almakta güçlük çeken köpeğin boğazındaki ipi keserek nefes almasını sağladı.

Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler

YAVRU KÖPEĞİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ekiplerin verdiği mamayı yiyen yavru köpek, daha sonra zabıta ekiplerince İznik Belediyesi barınağına götürüldü. Yavru köpeğin tedavisinin sürdüğü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sahiplendirileceği öğrenildi.

Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler
Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler
- Melih Yılmaz
Melih Yılmaz
Haber Yorumları (2)
BARINAK: BARINAKLARDA İNANILMAZ İMKAN İNSAN ALET EDAVAT VAR. AMA. . . İÇİNDİKİLER TAM BİR HAYVAN DÜŞMANI ONLARI DENETLEYEN OLMADIĞINDAN VE GELEN LERE NASIL BİR HAYAT YAŞADIKLARINI ANLATAMADIKLARINDAN AT KOŞTURUYORLAR. BİR AN ÖNCE BU YERLERE GİZLİ DENETMEN GÖNDERİLMELİ VE RAPORLAR DÜZENLEMELİ YOKSA BOŞA CABA
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DEVLET: UMARIM DEVLET BABA SAHİP ÇIKAR VE BARINAKLARDA ÖLÜME TERK EDİLMEZ.
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